В Татарстане на сельские ярмарки завезли продукты общей стоимостью 292 миллиона рублей

Стоимость продуктов на ярмарках ниже, чем в среднем в магазинах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На традиционные сельские ярмарки, которые проходят в Татарстане по субботам, завезли продукты общей стоимостью 292 миллиона рублей. В связи с повышенным спросом к доставке продукции на сельхозярмарки из районов Татарстана еженедельно привлекают по 600 машин и 1,5 тысячи работников сельского хозяйства.

На таких ярмарках покупатели могут приобрести овощи и фрукты, яйца, мясную продукцию от местных производителей, колбасы, разливное молоко, сыр, масло, мед, сахар, муку и крупы. Стоимость продуктов на ярмарках ниже, чем в среднем в магазинах.