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Общество16 октября 2021 12:57

В Татарстане на сельские ярмарки завезли продукты общей стоимостью 292 миллиона рублей

Традиционные сезонные сельхозярмарки проводятся по субботам на 15 площадках Казани и на двух Зеленодольского района
Инзиля ШАКИРОВА
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Стоимость продуктов на ярмарках ниже, чем в среднем в магазинах.

Стоимость продуктов на ярмарках ниже, чем в среднем в магазинах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На традиционные сельские ярмарки, которые проходят в Татарстане по субботам, завезли продукты общей стоимостью 292 миллиона рублей. В связи с повышенным спросом к доставке продукции на сельхозярмарки из районов Татарстана еженедельно привлекают по 600 машин и 1,5 тысячи работников сельского хозяйства.

На таких ярмарках покупатели могут приобрести овощи и фрукты, яйца, мясную продукцию от местных производителей, колбасы, разливное молоко, сыр, масло, мед, сахар, муку и крупы. Стоимость продуктов на ярмарках ниже, чем в среднем в магазинах.