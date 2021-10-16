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Звезды16 октября 2021 10:44

Дина Гарипова выступила в новом сезоне проекта «Голос»

К ней повернулись все наставники, кроме Александра Градского
Инзиля ШАКИРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На шоу певица исполнила «А напоследок я скажу».

На шоу певица исполнила «А напоследок я скажу».

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Уроженка Зеленодольска, победительница первого сезона шоу «Голос», заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова приняла участие в юбилейном сезоне музыкального шоу.

На проекте певица исполнила «А напоследок я скажу», чем повернула к себе сразу трех наставников — Диму Билана, Леонида Агутина и Пелагею, однако кресло Александра Градского осталось неподвижным. Наставник Гариповой в первом сезоне шоу «Голос» в 2012 году не повернулся к своей подопечной.

— Я тебе это припомню. Самое смешное, что в тот раз я один повернулся!, — сказал Градский после выступления.