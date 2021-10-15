В Татарстане прошли занятия по десантированию ОМОН Росгвардии

В ходе занятия все поставленные перед обучаемыми задачи были выполнены успешно. Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану

В Лаишевском районе Татарстана прошли занятия по десантной подготовке казанского ОМОН территориального Управления Росгвардии.

- Тренировка бойцов ОМОН началась на земле с проверки экипировки, теоретических знаний и отработки нормативов. Для успешного выполнения задач по десантированию обучаемые, прежде всего, должны быть правильно экипированы, хорошо знать и уверенно владеть всеми видами спусковых устройств, состоящих на вооружении подразделения. Ошибка или излишнее промедление в движениях при выполнении десантирования недопустимы, так как могут привести к срыву боевой задачи, поэтому все манипуляции со спусковым оборудованием должны выполняться четко и уверенно, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.

Десантирование проводилось с борта вертолета, зависавшего воздухе на разных высотах. Под руководством опытного инструктора обучаемые отработали высадку по канату с высот 5 и 10 метров, когда для спуска используется только сила рук, а также спуск по веревке с 20-метровой высоты с применением высотного снаряжения.

В ходе занятия все поставленные перед обучаемыми задачи были выполнены успешно.