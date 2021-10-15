В Татарстане подтверждено еще девять случаев смерти от коронавируса

По состоянию на 15.10.2021 зарегистрировано 839 случаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще семь случаем смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 79, 63, 61 и 63 лет, а также пять женщин в возрасте 83, 70, 66, 65 и 62 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 839.