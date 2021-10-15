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Общество15 октября 2021 17:32

Из-за коронавируса Нацбиблиотека Татарстана переходит на новый режим работы

Касается это и выходных дней
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Посетители по-прежнему должны носить медицинские маски.

Посетители по-прежнему должны носить медицинские маски.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с введением в республике новых коронавирусных ограничений Нацбиблиотека Татарстана переходит на новый режим работы. Так, например, в эти выходные вход туда возможен только по читательским билетам, которые выдаются только по будням.

В субботу и воскресенье - 16 и 17 октября, в библиотеке пройдет встреча клуба «Читашки», круглый стол «Архитектура для наших правнуков», лекции «Алва Аалто: тот, кто всегда «берет Финляндию с собой» и «Вся казанская история за два часа» Бахтияра Измайлова, а также занятие по французскому языку. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.