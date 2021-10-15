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Общество15 октября 2021 17:14

Из-за нехватки кадров Минздрав Татарстана не против возврата к работе врачей, которые вышли на пенсию

Перед тем, как вернуть их в строй, они пройдут вакцинацию от коронавируса
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Нехватка кадров связана с тем, что уволилось чуть больше пенсионеров, чем в прошлом году.

Нехватка кадров связана с тем, что уволилось чуть больше пенсионеров, чем в прошлом году.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Минздраве Татарстана поддержали призыв министра здравоохранения Россиии Михаила Мурашко к призыву медиков и врачей, которые ушли на пенсию, вернуться на работу в больницы – там не хватает кадров.

Нехватка персонала, в том числе, ощущается и в Татарстане. Для решения этого вопроса сейчас, в том числе, идет тесная работа с учебными заведениями республики по привлечению к работе студентов-ординаторов.

- Нехватка кадров связана с тем, что уволилось чуть больше пенсионеров, чем в прошлом году, - отметил на брифинге замглавы Минздрава Татарстана Ильдар Фатихов.

По его словам, если пенсионеры захотят вернуться к медицинской практики, то ведомство готово, но перед этим их оперативно вакцинируют от коронавируса.