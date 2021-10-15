Если в организации свыше 20% сотрудников имеют медотвод по прививке от коронавируса, то это повод к более тщательной проверке

Не привитых должны в итоге отстранить от работы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После введения обязательной вакцинации от коронавируса на ряде предприятий и организаций Татарстана специалисты Роспотребнадзора начнут туда приходить с 9 ноября – не менее 80% сотрудников должны быть привиты, сообщила на брифинге руководитель республиканского управления Марина Патяшина.

При этом, по ее словам, имеющие методвод от вакцинации могут продолжать работать в очном формате, но только при строгом соблюдении всех антиковидных мер профилактики. Правда, если таковых сотрудников будет более 20% от всего штата – это станет поводом для самой тщательной проверки с изучением сотрудниками Минздрава Татарстана предоставленных медицинских справок о противопоказаниях.

Напомним, сотрудник сферы, которая входит в список обязательной вакцинации, должен привиться первым компонентом вакцины от коронавируса до 9 ноября, а вторым до 6 декабря. Иначе они не должны допускаться к работе.