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Общество15 октября 2021 16:17

В Роспотребнадзоре Татарстана назвали предприятия с самым высоким уровнем вакцинации сотрудников от коронавируса

Речь идет о крупных организациях
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Согласно требованиям Роспотребнадзора, на предприятиях и организациях ряда сфер введена обязательная вакцинация от коронавируса – не менее 80% от всех сотрудников.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, на предприятиях и организациях ряда сфер введена обязательная вакцинация от коронавируса – не менее 80% от всех сотрудников.

Фото: Анастасия Осипова

Согласно данным Роспотребнадзора Татарстана на 15 октября, из крупных предприятий республики больше всего сотрудников вакцинировано от коронавируса было в «Сетевой компании» - 94,3% от всех работников. Далее идет ТАНЕКО – 94% привитых, «Газпром трансгаз Казань» - 92,7% вакцинированных, Татнефть и завод «Аммоний» – по 92% привитых сотрудников, МУП «Метроэлектротранс» – 89, 8%.

Отметим, что, согласно требованиям Роспотребнадзора, на предприятиях и организациях ряда сфер введена обязательная вакцинация от коронавируса – не менее 80% от всех сотрудников.