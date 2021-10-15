В Роспотребнадзоре Татарстана назвали предприятия с самым высоким уровнем вакцинации сотрудников от коронавируса

Согласно требованиям Роспотребнадзора, на предприятиях и организациях ряда сфер введена обязательная вакцинация от коронавируса – не менее 80% от всех сотрудников. Фото: Анастасия Осипова

Согласно данным Роспотребнадзора Татарстана на 15 октября, из крупных предприятий республики больше всего сотрудников вакцинировано от коронавируса было в «Сетевой компании» - 94,3% от всех работников. Далее идет ТАНЕКО – 94% привитых, «Газпром трансгаз Казань» - 92,7% вакцинированных, Татнефть и завод «Аммоний» – по 92% привитых сотрудников, МУП «Метроэлектротранс» – 89, 8%.

Отметим, что, согласно требованиям Роспотребнадзора, на предприятиях и организациях ряда сфер введена обязательная вакцинация от коронавируса – не менее 80% от всех сотрудников.