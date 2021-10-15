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Происшествия15 октября 2021 15:12

В Татарстане мать зарубила топором спящего сына

Женщина в момент совершения убийства был пьяна
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Женщина задержана и уже дала признательные показания.

Женщина задержана и уже дала признательные показания.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

14 октября в одном из домов села Тоншерма Тетюшского района было обнаружено тело проживавшего там 50-летнего мужчины. Ему разрубили голову. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в следственном комитете Татарстана.

- По подозрению в совершении этого преступления была задержана 72-летняя мать погибшего. Пожилая женщина уже дала признательные показания, - добавили в ведомстве.

Так, по предварительным данным, часто выпивающая пенсионерка, снова будучи пьяна, дождалась пока ее сын уснет. После чего она взяла топор и на почве личных неприязненных отношений нанесла им несколько ударов по голове мужчины. Погибшего по возвращению домой нашел сожитель подозреваемой.