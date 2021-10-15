В Татарстане мать зарубила топором спящего сына

Женщина задержана и уже дала признательные показания. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

14 октября в одном из домов села Тоншерма Тетюшского района было обнаружено тело проживавшего там 50-летнего мужчины. Ему разрубили голову. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в следственном комитете Татарстана.

- По подозрению в совершении этого преступления была задержана 72-летняя мать погибшего. Пожилая женщина уже дала признательные показания, - добавили в ведомстве.

Так, по предварительным данным, часто выпивающая пенсионерка, снова будучи пьяна, дождалась пока ее сын уснет. После чего она взяла топор и на почве личных неприязненных отношений нанесла им несколько ударов по голове мужчины. Погибшего по возвращению домой нашел сожитель подозреваемой.