Финалист всероссийского конкурса «Учитель года - 2021» Мария Голованова получила от мэра Казани грант на миллион рублей

Встреча прошла в Исполкоме города. Фото: kzn.ru

В Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин встретился с финалистом всероссийского конкурса «Учитель года - 2021» Марией Головановой. Преподаватель английского языка гимназии №122 имени Ж.А.Зайцевой вошла в пятерку лучших педагогов страны и стала советником главы Минпросвещения РФ на общественных началах.

Метшин вручил Марие Головановой благодарственное письмо и грант на один миллион рублей. Эти деньги педагог сможет потратить, в том числе, на повышение квалификации и образовательную деятельность.

- Я словно с другой планеты приехала, до сих пор не могу прийти в себя, это были очень насыщенные и интенсивные дни, – тем временем отметила Мария Голованова.

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Мария Голованова стала финалисткой всероссийского конкурса «Учитель года – 2021», вместе с ней за это право боролись еще 84 педагогов (подробности)