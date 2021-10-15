15 октября власти Татарстана обсудят с представителями торговых центров введение QR-кодов

Стороны готовы к диалогу.

В эту пятницу, 15 октября, в Казани власти Татарстана встретятся с представителями торговых центров и обсудят введение QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе для пропуска посетителей. Сообщила во время брифинга вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Также, по ее словам, ранее у чиновников уже состоялась встреча с рестораторами и отельерами республики. Последние отметили, что диалог идет и пока рано говорить о долгосрочных перспективах воздействия новых ковидных ограничений на ресторанный бизнес. В точках общепита на фоне увеличения темпов вакцинации сотрудников пока видят паление прибыли.

Напомним, с 11 октября в Татарстане ввели QR-коды для посещения общественных мест, в том числе кафе и ресторанов, а также торговых центров.

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