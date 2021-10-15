Новые антиковидные меры в Татарстане могут действовать до весны 2022 года

Ограничения будут действовать на период эпидемиологического неблагополучия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Татарстана, как и с масочным режимом, похоже придется так же долго жить и еще с режимом QR-кодов. По новым антиковидным мерам такой сертификат о вакцинации или о перенесенной инфекции за последние шесть месяцев нужен для посещения общественных мест, в том числе кафе и ресторанов, а также торговых центров.

- Постановление об ограничениях будет действовать на период эпидемиологического неблагополучия, который в такой период может продлится до весны 2022 года, то есть тот период, когда мы имеем сезонный подъем вирусных инфекций, — заявила на брифинге руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.