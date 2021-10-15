За сутки в Татарстане выявили 110 новых случаев коронавируса

В этот раз был госпитализирован 31 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за минувшие сутки выявили 110 новых случаев коронавируса, четыре из них являются завозными, а 106 – контактными, сообщили в Минздраве Татарстана.

Там также отметили, что в этот раз госпитализация понадобилась 31 заболевшему, остальные – 79 человек, будут лечиться на дому.

По-прежнему в антилидерах по суточному приросту инфицированных находятся Казань (52 человека) и Набережные Челны (27 человек).

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 28 349 человек, 23 973 из которых, в том числе и 91 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 830 скончались.