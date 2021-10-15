В мэрии Казани опровергли сообщение о массовом отравлении в детском саду №16

По предварительным данным, это был ротавирус. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ряде СМИ и соцсетях появились сообщения о массовом отравлении в казанском детсаду №16. В мэрии города официально опровергли данную информацию.

- Диагноз отравление не подтвердился, - отметили в пресс-службе администрации города.

Так, по предварительным данным управления образования Казани, в одной группе дошкольного учреждения шесть детей заболели ротавирусом. Их состояние врачами было оценено, как удовлетворительное, стабильное с динамикой к улучшению.

Для других воспитанников опасности нет, в группе, где были заболевшие, провели соответствующую санитарную обработку.

- Напомним, важно не приводить заболевших детей в группу, где могут заболеть и остальные, - также отметили в мэрии Казани.