В Набережных Челнах решили открыть новые пункты вакцинации от коронавируса

Сейчас рассматриваются те торговые центры, где есть отдельный вход, чтобы была возможность для проведения первичной вакцинации.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Кроме стационарных поликлиник в Набережных Челнах, пока существует только один мобильный пункт вакцинации от коронавируса – в ТЦ «Тулпар» (проспект Московский, 128А).
Но там для желающих привиться не отдельного входа, поэтому в нем проводится только ревакцинация. Поэтому сейчас в городе прорабатывают вопрос об открытии новых прививочных пунктов.
- Мы в первую очередь просматриваем те торговые центры, где есть отдельный вход, чтобы была возможность для проведения первичной вакцинации от коронавируса, - отметила во время пресс-конференции заместитель начальника управления здравоохранения Набережных Челнов Айгуль Бурганова.
Так, по ее данным, первым компонентом привиты уже 143 620 горожан, вторым – 115 608 человек.