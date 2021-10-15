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Общество15 октября 2021 11:15

В Набережных Челнах решили открыть новые пункты вакцинации от коронавируса

Этим вопросом занимается управление здравоохранения города
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас рассматриваются те торговые центры, где есть отдельный вход, чтобы была возможность для проведения первичной вакцинации.

Сейчас рассматриваются те торговые центры, где есть отдельный вход, чтобы была возможность для проведения первичной вакцинации.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кроме стационарных поликлиник в Набережных Челнах, пока существует только один мобильный пункт вакцинации от коронавируса – в ТЦ «Тулпар» (проспект Московский, 128А).

Но там для желающих привиться не отдельного входа, поэтому в нем проводится только ревакцинация. Поэтому сейчас в городе прорабатывают вопрос об открытии новых прививочных пунктов.

- Мы в первую очередь просматриваем те торговые центры, где есть отдельный вход, чтобы была возможность для проведения первичной вакцинации от коронавируса, - отметила во время пресс-конференции заместитель начальника управления здравоохранения Набережных Челнов Айгуль Бурганова.

Так, по ее данным, первым компонентом привиты уже 143 620 горожан, вторым – 115 608 человек.