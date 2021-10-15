В Набережных Челнах решили открыть новые пункты вакцинации от коронавируса

Сейчас рассматриваются те торговые центры, где есть отдельный вход, чтобы была возможность для проведения первичной вакцинации. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кроме стационарных поликлиник в Набережных Челнах, пока существует только один мобильный пункт вакцинации от коронавируса – в ТЦ «Тулпар» (проспект Московский, 128А).

Но там для желающих привиться не отдельного входа, поэтому в нем проводится только ревакцинация. Поэтому сейчас в городе прорабатывают вопрос об открытии новых прививочных пунктов.

- Мы в первую очередь просматриваем те торговые центры, где есть отдельный вход, чтобы была возможность для проведения первичной вакцинации от коронавируса, - отметила во время пресс-конференции заместитель начальника управления здравоохранения Набережных Челнов Айгуль Бурганова.

Так, по ее данным, первым компонентом привиты уже 143 620 горожан, вторым – 115 608 человек.