Госалкогольинспекция решила не выступать за отмену продажи пива в многоквартирных домах Татарстана

Это приведет не только к снижению поступления акцизов в бюджет Татарстана, но и к увольнению немалого количества людей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Госсовете Татарстана во время заседания комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству был поднят вопрос о запрете продажи пива в многоквартирных домах.

На что возразил представитель Госалкогольинспекции республики Ильяс Жамалетдинов. По его словам, это приведет к сокращению объектов торговли алкоголем почти на четверть, что приведет не только к снижению поступления акцизов в бюджет Татарстана, но и к увольнению немалого количества людей, а значит все это приведет лишь к ухудшению экономической ситуации.

Было также отмечено, что после введения в этому году запрета в Татарстане на размещение «наливаек» в многоквартирных домах или прямо рядом с ними (разрешены лишь торговые точки площадью 50 квадратных метров по республике или 100 «квадратов» в Набережных Челнах) закрылось всего 19 объектов. Это небольшое количество не повлияла на эконмическую ситуацию. Но если сделать такое с пивом, то все будет, видимо, куда более серьезнее.