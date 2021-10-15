Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 октября 2021 9:17

Часто курила в постели: в Татарстане при пожаре в квартире погибла сама пенсионерка и еще один человек

На пожаре в Бугульме погибли два человека
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сообщение о пожаре поступило около полуночи.

Сообщение о пожаре поступило около полуночи.

Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 14 октября, в 23.57 в экстренные службы потупила информация о том, что в Бугульме на улице Баумана на четвертом этаже дома 1/14 загорелась трёхкомнатная квартира. Сообщили в МЧС Татарстана.

- Прибывшие по указанному адресу пожарные в ходе тушения обнаружили и вынесли тела 81-летней женщины и 61-летнего мужчины. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Горели матрас и мебель, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. По словам соседей, пенсионерка часто находилась в постели с горящей сигаретой.

На пожаре в Бугульме погибли два человека