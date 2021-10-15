Часто курила в постели: в Татарстане при пожаре в квартире погибла сама пенсионерка и еще один человек

Сообщение о пожаре поступило около полуночи. Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 14 октября, в 23.57 в экстренные службы потупила информация о том, что в Бугульме на улице Баумана на четвертом этаже дома 1/14 загорелась трёхкомнатная квартира. Сообщили в МЧС Татарстана.

- Прибывшие по указанному адресу пожарные в ходе тушения обнаружили и вынесли тела 81-летней женщины и 61-летнего мужчины. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Горели матрас и мебель, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. По словам соседей, пенсионерка часто находилась в постели с горящей сигаретой.