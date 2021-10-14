Чтобы привиться, нужно принести с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Помимо стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, на территории крупных городов Татарстана работают мобильные прививочные бригады. Чтобы привиться там, нужно принести с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Минздрав Татарстана обновил список мобильных пунктов вакцинации от коронавируса:

КАЗАНЬ

- ТЦ «МЕГА» (пр. Победы, 141) – ежедневно, круглосуточно (технические перерывы с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30).

- ТЦ KazanMall (отдельный вход с ул.Павлюхина) – ежедневно с 10.00 до 20.00.

- «Мегастрой» (пр. Победы, 101) – ежедневно с 10.00 до 20.00.

- «Мегастрой» (ул. 2-я Азинская, 7б) – ежедневно с 10.00 до 20.00.

- ТЦ «Парк Хаус» (пр. Ямашева, 46/33) – ежедневно с 10.00 до 20.00 (работает для тех, кому необходимо пройти повторную вакцинацию или после перенесенного заболевания спустя 6 месяцев).

- Отделение Сбербанка (ул. Пушкина, 4) – по будням с 9.00 до 18.00.

- Отделение Сбербанка (ул. А. Камалеева, 26/12) – по будням с 9.00 до 17.00.

- КЦ Сайдаш (ул. Н.Ершова, 57а) – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

- КЦ Московский (ул. Ак.Королева, 47) – с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00.

- КДК им.В.И.Ленина (ул. Копылова, 2а) – с понедельника по пятницу с 13.00 до 19.00.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

- ТЦ «Тулпар» (пр-т. Московский, 128А) – ежедневно с 08.00 до 19.00

НИЖНЕКАМСК

- Кожно-венерологический диспансер (ул. Шинников, 43а) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

- Управление здравоохранения по Нижнекамскому району (ул. Менделеева, 32а) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

- Наркологический и психоневрологический диспансеры (ул. Студенческая, 33) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

- Центр здоровья НЦРМБ (ул. Менделеева, 46, вход со стороны тубдиспансера) – по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

- СОГАЗ «Профмедицина» (в поликлинике промзоны) – ежедневно с 7.30 до 14.00; (участок Школьный б-р, 3) – ежедневно с 12.00 до 14.30.

- Поликлиника ООО «Чулпан-медицина» – ежедневно с 12.00 до 15.00.

- Камско-Полянская районная больница – по будням с 8.00 до 17.00 можно вакцинироваться в прививочном кабинете, с 17.00 до 22.00 – в кабинете неотложной помощи; по выходным – в кабинете неотложной помощи с 8.00 до 22.00.

- Камполянский рынок – среда, четверг, пятница с 8.00 до 12.00.

- Кинотеатр «Чулман Су» – среда, четверг, пятница с 13.00 до 17.00.

- Ярмарка на территории Ледового дворца – в субботу с 8.00 до 13.00.

- Шереметьевская больница – по будням с 8.00 до 16.00.

АЛЬМЕТЬЕВСК

- ТЦ «Панорама» (ул. Ленина, 100) – по будням с 14.00 до 20.00, по выходным с 12.00 до 18.00.

- ГАУЗ «Альметьевская стоматологическая поликлиника» (ул. Чехова, 21 а) – по будням с 7.30 по 13.00.

- Альметьевский психоневрологический кабинет (ул. Радищева, 23) – по будням с 15.00 по 18.00.

- Филиал ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ» (ул. Ленина, 157) – по будням с 13.00 по 18.00.

- Альметьевский наркологический диспансер (пгт. Нижняя Мактама, ул. Промышленная, 1а) – по будням с 8.00 до 19.00.

- Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района (ул. Ленина, 39) – по будням с 15.00 до 20:00)

- СК «Мирас» (ул. Шевченко, 55) – по будням с 15.00 до 20.00.

- Вакцинация для граждан России проводится бесплатно. Иностранные граждане могут сделать прививку на платной основе в отделениях Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера, а также в медицинских центрах «Любимый доктор» и «Спасение», - напоминают в Минздраве Татарстана.