Вооружился пятью ножами и приехал на такси: житель Казани изрезал лицо женщине, которая ему отказала

Оказалось, что мужчина состоит на учете у врача-психиатра. Фото: Иван ВИСЛОВ

В отношении 31-летнего жителя Казани возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сообщает следственный комитете Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в Казани 31-летней местной жительнице позвонил давний знакомый – они не виделись несколько лет. Мужчина предложил встретиться, мол, ему нужна помощь. Женщина согласилась. И вот уже следующим вечером знакомый садится в такси и при этом берет с собой на «свидание» пять ножей.

Приехав в поселок Вознесение, где живет женщина, злоумышленник попросил ее отойти за угол. Там он повалил ее на землю и начал наносить удары ножом – бил в голову и в лицо. Потерпевшая начала кричать и ее знакомый сбежал. Женщина выжила и попала в больницу. Нападавший же был задержан правоохранителями. Они выяснили, что мужчину уже несколько лет пытался оказывать потерпевшей знаки внимания, но та постоянно ему отказывала.

Следует отметить, что задержанный состоит на учете у врача-психиатра и сейчас помещен в стационар.