В Чувашской энергосбытовой компании стартовали мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

Фото: пресс-службы АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Для 50 студентов Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства был проведен интеллектуальный энергоквиз. Пять команд боролись за право стать самыми продвинутыми в отрасли, а также получить возможность прохождения производственной практики в стенах энергокомпании.

Фото: пресс-службы АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Инженер ЧЭСК Дмитрий Мацаков рассказал ребятам о правилах безопасности при работе с электричеством и средствах защиты от поражения электрическим током, а также ознакомил с приборами для измерения электрического тока, напряжения и других величин, которыми пользуются энергетики в процессе своей работы.

Фото: пресс-службы АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Будущие энергетики очень креативно подготовились к мероприятию. Команды «Предохранители», «Электроны», «Электрики», «Синхрофазотроны», «Бравлеры» в 25 вопросах проверили свои знания о расходе электроэнергии, возобновляемых и альтернативных источниках энергии, истории энергетики, выдающихся личностях в этой сфере. Победителей выявили с помощью дополнительных вопросов. По мнению команд, одним из самых сложных был вопрос про первые уличные лампы. Командам нужно было угадать, на каком масле они работали и почему туда стали добавлять скипидар. Также ни одна команда не ответила на вопрос про токоизмерительные клещи. Студенты пообещали изучить работу прибора.

Фото: пресс-службы АО «Чувашская энергосбытовая компания»

- Один из принципов социально ответственной компании - забота об окружающей среде. Популяризация бережного отношения к энергоресурсам, использование современных энергоэффективных технологий в быту и на производстве - еще один шаг на пути к формированию осознанного потребления и ответственного отношения людей к экологии планеты и ее будущем, - отметил исполнительный директор ЧЭСК Дмитрий Константинов.

- Чувашская энергосбытовая компания второй год проводит у нас энергоквиз в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Студентам всегда интересны мероприятия по их будущему профилю, они задавали вопросы, интересовались прохождением производственной практики на предприятии. А для нас важно и очень нужно, чтобы предприятия энергетического комплекса республики сотрудничали с техникумом, чтобы студенты после завершения обучения были трудоустроены по специальности. Уверены, что добрая традиция проведения совместных мероприятий будет продолжена, - отметила заместитель директора по научно-методической работе Алина Терентьева.

В завершение участники, которые лучше всех справились с вопросами, получили дипломы участников Всероссийского фестиваля #Вместе ярче, а также 25 билетов в кино в VIP-зал. Команда «Бравлеры», занявшая первое место в квизе, получила право прохождения производственной практики в Чувашской энергосбытовой компании.

Фото: пресс-службы АО «Чувашская энергосбытовая компания»

СПРАВКА

До 17 октября ведется прием работ на конкурс творческих и исследовательских проектов на Всероссийском конкурсе #ВместеЯрче, который проходит при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

Конкурс проводится по трем номинациям. Работы принимаются в двух творческих номинациях - конкурсе рисунков и конкурсе сочинений. А для старшеклассников и учеников 1 - 2 курсов организаций среднего профессионального образования предусмотрена специальная номинация - конкурс творческих и исследовательских проектов по теме «Цифровая трансформация энергетики», «Умный город». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и до 17 октября подать заявку через личный кабинет. Загружаемые в ЭСОР файлы с проектными работами участников должны быть только в форматах PDF, ODT или MS Word.

ООО «Трансэнергопром» - независимая динамично развивающаяся энергосбытовая компания, осуществляющая деятельность на территории 24 регионов России с ежегодным объемом реализации электроэнергии более 6 млрд кВт ч. Десять лет Группа компаний «Трансэнергопром» является надежным партнером в поставке и сокращении затрат на электроэнергию 477 крупнейшим предприятиям страны.

Группа компаний «Трансэнергопром» является холдинговой структурой и включает в себя:

- энергосбытовые компании;

- теплогенерирующую компанию со статусом Единой теплоснабжающей организации;

- строительную и ремонтно-эксплуатационную компанию со статусом Единого генерального подрядчика в области электроэнергетики для ряда крупных промышленных предприятий.

АО «Чувашская энергосбытовая компания» - гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Чувашской Республики. Сегодня ЧЭСК обслуживает более 14,5 тысячи корпоративных и 450 тысяч частных клиентов. Ежегодный объем реализации электрической энергии - свыше 3,2 млрд кВт ч. Деятельность восьми межрайонных отделений компании охватывает все районы и города республики. В столице республики работают три отделения.

С декабря 2012 года компания оказывает услуги ЖКХ в качестве управляющей компании, обслуживая 72 многоквартирных дома Новочебоксарска.

АО «ЧЭСК» входит в структуру ООО «Трансэнергопром».

Материал Александровой Людмилы Александровны пресс-секретаря АО «Чувашская энергосбытовая компания».