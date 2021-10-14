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Общество14 октября 2021 17:23

В Татарстане предложили выдаче QR-коды не только за вакцинацию, но и за высокий уровень антител к COVID-19

Соответствующее письмо уже направлено в региональный Роспотребнадзор
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Парламентарий также считает, что предпринимателей следует освободить от ответственности за отсутствие QR-кодов у их клиентов

Парламентарий также считает, что предпринимателей следует освободить от ответственности за отсутствие QR-кодов у их клиентов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко выдвинул предложение выдавать QR-коды в том числе и людям с высоким уровнем антител к COVID-19.

По словам Коробченко, нужно создать пункты для проведения бесплатного тестирования на антитела. Соответствующее письмо парламентарий направил руководителю управления Роспотребнадзора Татарстана Марине Патяшиной. Сообщает «Коммерсантъ».

Помимо этого, депутат считает, что предпринимателей следует освободить от ответственности за отсутствие QR-кодов у их клиентов.