Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 13:20

В Казани могут построить парковку площадью почти 1,6 тысячи квадратных метров

Ее намерены разместить в Кировском районе города
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По поводу предоставления разрешения для создания нового объекта объявлены общественные обсуждения

По поводу предоставления разрешения для создания нового объекта объявлены общественные обсуждения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировском районе Казани может появиться большая парковка площадью 1 588 квадратных метров. Предположительно ее разместят перед домом №4 на улице Сабан. Об этом стало известно из сборника документов мэрии города.

Сейчас участок используется как автостоянка. По поводу предоставления разрешения для создания нового объекта объявлены общественные обсуждения. Они пройдут с 25 по 28 октября.

Жители города могут выразить мнение в электронном виде в системе «Общественные обсуждения», а также письменно в управлении архитектуры и градостроительства Исполкома Казани.