В Казани могут построить парковку площадью почти 1,6 тысячи квадратных метров

По поводу предоставления разрешения для создания нового объекта объявлены общественные обсуждения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировском районе Казани может появиться большая парковка площадью 1 588 квадратных метров. Предположительно ее разместят перед домом №4 на улице Сабан. Об этом стало известно из сборника документов мэрии города.

Сейчас участок используется как автостоянка. По поводу предоставления разрешения для создания нового объекта объявлены общественные обсуждения. Они пройдут с 25 по 28 октября.

Жители города могут выразить мнение в электронном виде в системе «Общественные обсуждения», а также письменно в управлении архитектуры и градостроительства Исполкома Казани.