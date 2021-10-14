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Общество14 октября 2021 11:20

В Казани расселят жильцов аварийного дома №4 на улице Самарской

Люди должны его покинуть в ближайшие пять лет
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В случае самостоятельного сноса владельцы должны вывезти из участка и строительный мусор

В случае самостоятельного сноса владельцы должны вывезти из участка и строительный мусор

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировском районе Казани частный дом №4 на улице Самарской получил статус аварийного и подлежит сносу. Собственники должны снести одноэтажное здание в ближайшие полгода. По истечении данного срока власти города расселят жителей дома до 1 января 2026 года - гласит постановление Исполкома города.

Также после самостоятельного сноса владельцы должны вывезти строительный мусор, уточняется в документе.

В случае неисполнения требования о сносе организацией отселения в соответствии с законом займется управление жилищной политики Исполкома Казани.