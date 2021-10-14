Фонд Минтимера Шаймиева сделал пожертвование в 5 миллионов рублей на возведение мечети в Набережных Челнах

Рекордную сумму – 5 миллионов рублей пожертвовал республиканский фонд «Возрождение» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За три последних месяца в Фонд финансовой поддержки строительства соборной мечети в Набережных Челнах поступило 14,6 миллиона рублей. Такие данные представлены в отчете организации за третий квартал 2021 года. Сообщают «Челнинские известия».

Рекордную сумму – 5 миллионов рублей пожертвовал республиканский фонд «Возрождение» под председательством госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева.

3 миллиона рублей выделила компания «Татпроф». По 1 миллиону рублей перечислили торговый дом «Палитра», ООО «Евростиль» и ЗАО «Тулпар». Добровольными пожертвованиями физических лиц удалось собрать 415 тысяч рублей.