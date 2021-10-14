Депутат Госсовета Татарстана попросил о помощи местным театрам в связи с новыми ограничениями

Директор театра имени Качалова попросил о помощи театрам из-за новых антиковидных мер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госсовета Татарстана Александр Славутский выразил серьезное беспокойство о будущем театров республики в последствии введенных ограничений. Директор театра имени Качалова попросил о помощи театрам из-за новых антиковидных мер. С таким обращением он выступил на последнем заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Славутский уверен – в настоящее время театры переживают финансовые потери, которые увеличатся при введении еще более серьезных ограничений.

В Минкульте региона опровергли его слова, заявив, что глобальных потерь нет. По словам первого замминистра культуры Татарстана Юлии Адгамовой, уровень зарплаты сотрудников в данной отрасли достаточно высокий.

Председатель комитета Айрат Зарипов все же обратился к Минкульту республики с просьбой прислушиваться к просьбам театров, а также не пропускать данный вопрос при исполнении бюджета.