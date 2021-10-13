13 октября в Татарстане подтвердили еще 8 смертей от коронавируса

Число смертей от коронавируса в регионе возросло до 823. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике в результате патологоанатомической экспертизы были подтверждены еще 8 смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

Так, по данным ведомства, очередными жертвами инфекции стали 80-ти, 72-х, 68-ми, 64-х, 62-х и 71-летние женщины, а также 80-ти и 62-х летние женщины. Таким образом число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 823.

Напомним, только за последние сутки в Татарстане был выявлен 101 случай заражения. Всего в республике коронавирус обнаружили у 28 136 человек, 23 843 из них смогли выздороветь.