Роспотребнадзор в Ульяновской области ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан

Сделать первую прививку нужно до 15 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель Роспотребнадзора Ульяновской области Елена Дубовицкая подписала постановление «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показателям».

Согласно этому документу, обязательной вакцинации подлежат сотрудники следующих сфер и отраслей: образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, клиентских подразделения банков, общепита, общественного транспорта, такси, курьеры, организации, оказывающие услуги связи, страховые услуги, гостиничные услуги, услуги по предоставлению мест для временного проживания, туристические услуги, парикмахерские, прачечные, химчистки, ателье, салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, аквапарки, МФЦ, театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки, выставочные залы, оказания юридических и нотариальных услуг, досуговые и развлекательные заведения, ЖКХ и энергетика.

Вакцинированы должны быть не менее 80% работников этих учреждений - до 15 ноября получить первую прививку, до 15 декабря получить вторую инъекцию.