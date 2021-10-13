Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2021 16:35

В Марий Эл в массовом ДТП пострадали пять человек

На дороге «Вятка» столкнулись три грузовые и две легковые машины
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

Днем 13 октября в Звениговском районе на 37 километре автодороги «Вятка», где идут работы по ремонту проезжей части, столкнулись три грузовика и две легковушки. В результате этого массового дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Их с различными травмами увезли в больницу.

- Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

На месте происшествия сотрудниками ведомства было организовано реверсивное движение.

Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются. Фото: ГИБДД Марий Эл

Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются. Фото: ГИБДД Марий Эл