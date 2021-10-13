Глава Бавлинского района Татарстана Рамиль Гатиятуллин досрочно покинул свой пост и получил медали

Перед уходом главе района награды вручил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Фото: gossov.tatarstan.ru

В эту среду, 13 октября, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие во внеочередном заседании Совета Бавлинского района. На нем местные депутаты проголосовали за досрочное сложение полномочий главы района с Рамиля Гатиятуллина. Чиновник сам попросил об этом, так как уходит работать ПАО «Татнефть».

- Рамилю Хакимулловичу удалось наладить добрые отношения и с нефтяниками, и с руководителями районов соседних регионов, - прокомментировал уход главы Фарид Мухаметшин.

Спикер татарстанского парламента вручил Гатиятуллину медаль республики «За доблестный труд» и медаль Минобороны России «За укрепление боевого содружества», также уже экс-главе присвоили звание почетного гражданина района.

В свою очередь с пометкой и.о. место Рамиля Гатиятуллина с подачи президента Татарстана занял Ильяс Гузаиров – руководителя местного Исполкома.