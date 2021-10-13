В 2021 году уровень смертности в Татарстане достигнет антирекордного значения

Ожидается, что к концу года число смертей в регионе достигнет 35,8 тысячи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По сравнению с 2020 годом, смертность в Татарстане по итогам 2021-го вырастет на 8,2% - до 35,8 тысячи умерших. В прошлом году этот показатель был зафиксирован на отметке чуть более 33 тысяч, сообщает Минздрав республики.

По сведениям же одного из похоронных бюро Татарстана, смертность в регионе увеличилась на 40%. Причем раньше в списке умерших числились люди старше 65 лет, теперь речь идет о возрасте до 45-50 лет.

Одной из основных причин, безусловно, является коронавирус. Как сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана, ежедневный прирост заболеваемости увеличился в 2,2 раза. А доля тяжелых случаев только за последнюю неделю выросла на 47%.

Что касается рождаемости, тут ситуация тоже не из лучших. В прошлом году в Татарстане на свет появилось 27,2 тысячи младенцев. А в 2021-ом данный показатель, по прогнозам, составит 26,9 тысячи, что ниже на 1,3%.