Профессор КФУ объяснила причины обмеления и загрязнения реки Казанка

Одна из причин - это засушливое лето.

Аномально жаркое лето сильно повлияло на состояние реки Казанка в столице Татарстана. Природный водный поток сильно обмелел и потерял в качестве воды.

Так, по данным профессора Казанского федерального университета (КФУ) Нафисы Мингазовой, этим летом малые притоки Казанки реки Сухая и Солонка, а также их родники, просто пересохли. А в августе пересох даже один из главных притоков, питающих Казанку, – река Киндерка. Раньше такого никогда не было. Ситуацию не смогли исправить и осенние дожди. При этом уровень воды снизился и в реке Волга, одним из притоков которой является Казанка.

Так, уровень воды в Волге на территории Казани неделю назад составлял около 50,5 метра. При этом нормой является показатель в 53 метра. Это могло произойти из-за регулярных сбросов воды в Куйбышевском водохранилище. Соответственно, две основные причины обмеления – попуски воды и последствия засушливого лета.

Еще одной причиной обмеления является застройка берегов рек и создание многочисленных прудов. Нафиса Мингазова отмечает, что для образования прудов нужно просчитывать возможности реки, ведь постепенно она может и исчезнуть.

Еще пару лет назад Казанка была гораздо шире, ее экологическое состояние было гораздо лучше, вспоминает эксперт. Из-за обмеления часть водных организмов погибла, что сказалось на способности реки к самоочищению. Высокий уровень загрязненности воды привел к закрытию некоторых пляжей на Казанке.

По словам Мингазовой, качество воды можно повысить благодаря очистке мелководья от мусора. Ситуацию может исправить и высадка водной растительности.

А вот восполнит ли река недостаток воды за счет таяния снегов весной, предсказать сложно. Уровень воды будет зависеть и от толщины снегового покрова, и от скорости таяния снега, и от степени промерзания почвы, утверждает профессор КФУ.