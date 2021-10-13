В Москве правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с ПАО «ЛУКОЙЛ»

Документ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов и глава компании Вагит Алекперов. Фото: president.tatarstan.ru

В эти дни в Москве проходит Международный форум «Российская энергетическая неделя». В его рамках в столице прошла встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с главой ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Они подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и республикой.

- Согласно этому документу, стороны будут проводить единую научно-техническую политику в сфере внедрения прогрессивной техники и технологий добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья, - сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Также, компания и Татарстан будут оказывать содействие в реализации долгосрочных программ по развитию сырьевой базы, освоению новых нефтяных и газовых месторождений, строительстве и реконструкции действующих производственных объектов.

Так, в частности, в республике продолжат строить новые автозаправки, а местные власти помогут здесь с земельными участками