По факту столкновения автобуса и трамвая в Казани начали проводить прокурорскую проверку

При наличии выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото: скриншот

Пятерых человек попавших в аварию с участием автобуса и трамвая в Казани медики «скорой» осмотрели на месте и отпустили домой, а двоих госпитализировали. По факту данного ДТП проводится прокурорская проверка.

- Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом. При наличии выявленных нарушений будут приняты соответствующие меры, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, женщина-водитель автобуса маршрута №9, по предварительным данным, не пропустила трамвай №1, когда тот поворачивал направо. В результате столкновения вагон сошел с рельсов, а автобус врезался в опору линии электропередач. В связи с этим было приостановлено движение трамваев на маршрутах №1 и №6.