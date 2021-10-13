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Происшествия13 октября 2021 14:11

По факту столкновения автобуса и трамвая в Казани начали проводить прокурорскую проверку

В результате этой аварии было госпитализировано два человека
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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При наличии выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

При наличии выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: скриншот

Пятерых человек попавших в аварию с участием автобуса и трамвая в Казани медики «скорой» осмотрели на месте и отпустили домой, а двоих госпитализировали. По факту данного ДТП проводится прокурорская проверка.

- Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом. При наличии выявленных нарушений будут приняты соответствующие меры, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, женщина-водитель автобуса маршрута №9, по предварительным данным, не пропустила трамвай №1, когда тот поворачивал направо. В результате столкновения вагон сошел с рельсов, а автобус врезался в опору линии электропередач. В связи с этим было приостановлено движение трамваев на маршрутах №1 и №6.