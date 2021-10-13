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Общество13 октября 2021 13:35

Депутат из Набережных Челнов пожаловалась Генпрокурору России на новые коронавирусные ограничения в Татарстане

Аналогичное обращение было направлено и президенту Татарстана Рустаму Минниханову
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Депутат считает, что новые антиковидные меры нарушают конституционные права жителей Татарстана.

Депутат считает, что новые антиковидные меры нарушают конституционные права жителей Татарстана.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах депутат Татьяна Гурьева обратилась с жалобой в Генпрокуратуру России на введенные в Татарстане новые коронавирусные ограничения.

С этим же она обратилась и к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову, и к президента республики Рустаму Минниханову. Депутат просит отменить QR-коды, введенные в регионе с 11 октября. По ее словам, от жителей поступают многочисленные жалобы. Сообщает «Коммерсантъ».

Также народная избранница считает, что новые антиковидные меры нарушают конституционные права жителей Татарстана, ограничивают их права и свободы, а также унижают их человеческое достоинство. Также она подчеркнула, что вакцинация в России является добровольной, а в Татарстане ее сделали обязательной для ряда категории жителей.

Депутат аргументировала свое обращение данными статистики - в течение года в регионе суточный прирост заболеваемости коронавирусом не превышал 60-ти случаев, а потом «странным образом заболеваемость выросла до 100 человек сразу после принятия данного постановления» (постановления о введении новых коронавирусных ограничений - Ред.).