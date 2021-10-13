В аэропорту «Бегишево» запустили рейсы в Новый Уренгой

Для пассажиров будут доступны вылеты дважды в неделю на воздушных судах типа Sukhoi Superjet 100. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Международный аэропорт «Бегишево» имени Николая Лемаева запустил рейсы в Новый Уренгой. Их будет выполнять авиакомпания «Азимут». Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Для пассажиров будут доступны вылеты дважды в неделю на воздушных судах типа Sukhoi Superjet 100. Это российские ближнемагистральные самолёт, предназначенный вместимостью до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 километров.

Авиабилеты по минимальному тарифу от 1188 рублей можно приобрести на сайте авиакомпании или аэропорта.