Отели и экскурсии для туристов в Татарстане доступны без QR-кодов

Гости Татарстана могут беспрепятственно заселяться в отели республики, посещать их кафе, рестораны, фитнес-центры, бассейны Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Татарстане туристам заселиться в отели или посетить экскурсии можно и без предъявления QR-кода о вакцинации. Об этом сообщили в Госкомитете региона по туризму.

В ведомстве не прогнозируют ощутимый спад потока туристов, связанного с новыми ограничениями. Гости Татарстана могут беспрепятственно заселяться в отели республики, посещать их кафе, рестораны, фитнес-центры, бассейны без предъявления действующих QR-кодов или справок о перенесенном заболевании.

Новых антиковидных мер не будет и в правилах проведения экскурсий. Музеи и туристические центры продолжат работу в обычном режиме. При заполняемости залов не более 50% для посещения театров, кинотеатров, цирков, концертных залов и спортивных мероприятий справки тоже не потребуются.