В двух кинотеатрах Набережных Челнов нашли способ впускать зрителей без QR-кодов

Руководство кинотеатров решило продолжить работу с заполняемостью не более 50% Фото: Андрей АБРАМОВ

В Набережных Челнах руководство сразу двух кинотеатров объявило о пропуске без QR-кодов. Кинотеатры «Иллюзиум» и «Мадагаскар» находятся не в зданиях торговых центров, поэтому они решили продолжить работу с заполняемостью не более 50%. Сообщает портал Chelny-biz.ru.

В кинотеатре «Иллюзиум» заявили, что пока не все сотрудники учреждения привиты. Когда 100% сотрудников будут вакцинированы, заполняемость залов намерены увеличить до 70%. В таком случае посетителям уже понадобится QR-код.

В кинозалах «Мадагаскара» тоже соблюдают порядок рассадки людей. В кинотеатре заверяют, что все меры безопасности неукоснительно соблюдаются. В частности, здесь контролируют социальную дистанцию, равномерную рассадку в залах, обработку рук и наличие масок. Правда, сотрудники уже спрогнозировали спад посещаемости, ведь количество посетителей уже резко сократилось.

Напомним, новые антиковидные меры в Татарстане начали действовать с 11 октября. Также в этот день власти региона объявили об обязательной вакцинации отдельной категории граждан.