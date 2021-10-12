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Здоровье12 октября 2021 19:21

В Татарстане зарегистрировано еще десять случаев смерти от COVID-19

На этот раз жертвами инфекции стали шестеро мужчин и четыре женщины
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 815.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 815.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще семь случаем смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали шестеро мужчин в возрасте 82, 81, 72, 70, 42 и 70 лет, а также четыре женщины в возрасте 71, 70, 66 и 65 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 815.