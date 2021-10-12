В Набережных Челнах возбудили уголовное дело из-за того, что ребенок сломал ногу на карусели

Делом занимаются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инцидент на одной из детских площадок в Набережных Челнах произошел еще в май 2021 года. Там во время катания на карусели ученик третьего класса получил прелом ноги. Ребенка пришлось госпитализировать.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщил 12 октября следственный комитет Татарстана.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.