В Татарстане задержан подозреваемый в поджоге бани с людьми

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летнего жителя Зеленодольска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, задержали по подозрению в поджоге. Он стал единственным и главным фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «убийство двух или более лиц». Сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Причастность к совершению преступления мужчина не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, именно задержанный в ночь на 5 октября поджег баню в поселке Новониколаевский Зеленодольского района. Она была установлено на участке, где строился дом. В этот момент в бане спали так же ранее судимые 35-летний мужчина и его 32-летняя сожительница.

Во время пожара они проснулись и попытались выбраться наружу, но поджигатель подпер дверь железным ломом. Люди оказались в ловушке. Они позвонили в экстренные службы и попросили помощи. К сожалению, к прибытию пожарных мужчина и женщина скончались. Их обгоревшие тела нашли при разборе пострадавших от огня конструкций. Как полагают следователи, задержанный поджог баню из-за недавней ссоры с погибшим.