В Мензелинске хоронят пилота Александра Зыкова и парашютистку Ольгу Минебаеву

При крушении самолета, которым управлял Зыков, погибли 16 человек.

В этот вторник, 12 октября, в Мензелинске хоронят пилота Александра Зыкова и парашютистки Ольги Минебаевой. Они погибли при крушении самолета L-410. Отпевание прошло в Никольском кафедральном соборе. Проститься с погибшими пришли сотни людей. Возложил цветы к телам и глава Мензелинского района Айдар Салахов.

Отметим, что 61-летний Александр Зыков имел огромное количество налетанных часов. По словам коллег, он был с самолетом на «ты».

А 26-летняя Ольга Минибаева была не новичком в парашютном спорте, в день гибели она должна была совершить самостоятельный прыжок.

Напомним, 10 октября в Мезелинском районе около аэродрома местного аэроклуба рухнул самолет L-410. На его борту было 22 человека – двое пилотов и 20 парашютистов. Некоторые из них должны были совершить свой первый прыжок жизни, некоторые - в тандеме с инструкторами.

Известно, что практически сразу после взлета на высоте 70 метров командир экипажа Михаил Беляев и пилот Александр Зыков сообщили об отказе левого двигателя. Самолет начал оставлять за собой след из черного дыма. Пилоты решили провести аварийную посадку, но под ними были жилые дома. Они увели самолет влево. Уже около самой земли воздушное судно задевает крылом стоящий автомобиль «Газель». Из-за этого оно переворачивается. От удара самолет переламывается на две части. В результате крушения гибнут сами пилоты и 14 парашютистов. Выжили только те, кто находился в задней части самолета – всего шесть человек из 22-х.