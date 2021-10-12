В Казани на улице Гвардейской повороты налево временно запрещены

Временные изменения будут действовать примерно до 19 октября. Фото: kzn.ru

Власти Казани ввели временные ограничения движения транспорта на улице Гвардейской. Они действительны в период проведения технических работ в рамках строительства Вознесенского тракта на перекрестке Гвардейской и Аметьевской магистрали. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Временные изменения будут действовать примерно до 19 октября.

Так, до указанной даты запретили поворот налево с улицы Гвардейской при движении с Даурской – в сторону Аметьевской магистрали.

На участке также нельзя поворачивать налево с Аметьевской магистрали при движении со стороны проспекта Универсиады – в направлении улицы Аделя Кутуя.