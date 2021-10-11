Какие именно ограничения готовят власти Марий Эл – пока непонятно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 11 октября, министр здравоохранения Марий Эл Марина Панькова рассказала о том, что в республике складывается неблагоприятная эпидситуация. Больше всего это сказывается на количестве госпитализированных пациентов в день. За две недели количество коек в ковидных отделениях республики увеличено в 1,5 раза. Растет не только число госпитализаций граждан, усугубляется и тяжесть заболеваний.

Поэтому в Марий Эл планируют ввести новые антиковидные ограничения. Какие именно - пока непонятно.

- Во всей стране отмечен значительный рост заболеваемости ковид. К сожалению, проблема заметно коснулась и нашу с вами республику, поэтому на завтра готовим заседание регионального штаба. Мы уже несколько дней работаем по новой редакции указа по ограничениям. К сожалению, это мера вынужденная, она неизбежная, но очень важная для сохранения здоровья жителей республики. Поэтому эту тему в порядке подготовки к завтрашнему заседанию регионального штаба по борьбе с коронавирусом сейчас проработаем и наметим шаги, которые улучшат сложившуюся ситуацию, - отметил Глава региона Александр Евстифеев.