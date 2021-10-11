ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» продолжает лидировать по доходности среди всех смешанных фондов в России по итогам третьего квартала

Банк «Открытие»

Согласно данным портала Investfunds, по итогам третьего квартала открытые паевые фонды Управляющей компании «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции», входит в группу банка «Открытие») продолжают занимать лидирующие позиции по доходности. Наибольший рост с начала года продемонстрировал ОПИФ «Открытие – Акции». При этом ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» подтвердил лидерство по доходности за 3 года среди всех смешанных фондов нашей страны.

ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» за год сохраняет первое место по доходности среди смешанных фондов, вкладывающихся в иностранные активы, (+21,97%), а за 3 года занимает уверенную первую строчку среди всех смешанных фондов нашей страны (+98,81%).

ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций» входит в тройку лидеров по доходности среди фондов технологического сектора с активами более 1 млрд руб. за год (+21,17%) и за 3 года (+94,04%).

ОПИФ «Открытие – Акции» за 9 месяцев вырос на 26,23%. За год (30.09.2020-30.09.2021) флагманский фонд акций на российском рынке вырос на 43,88%.

ОПИФ «Открытие – Облигации» на конец сентября снизился на 0,19% с начала года. Низкая динамика стоимости пая была обусловлена ростом доходностей на рынке рублевых облигаций и представляет собой привлекательную точку входа для новых пайщиков. За год (30.09.2020-30.09.2021) доходность фонда составила +1,37%.

ОПИФ «Открытие – Еврооблигации» с начала года снизился на 1,22%. За год (30.09.2020-30.09.2021) динамика фонда в рублях составила -3,15% (что соответствует +6,09% в долларах США). За 3 года фонд вошел в тройку лидеров по доходности среди всех фондов облигаций с активами более 1 млрд руб. (+36,76%).

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Стабильно высокие результаты по доходности и простота линейки наших фондов позволяют ОПИФ УК «Открытие» оставаться одними из самых востребованных среди инвесторов. В этом квартале наибольшую доходность показали фонды акций и смешанных инвестиций. Что касается фондов облигаций, по нашему мнению, фаза повышения ставок близка к завершению, а текущие низкие цены на долговые инструменты создают прекрасные возможности для входа на рынок. Мы не устаем повторять, что вместе с падением цен увеличивается будущая доходность облигационных вложений инвесторов, а значит самое время пользоваться моментом».

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Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (входит в группу банка «Открытие») создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Активы под управлением – более 330 млрд рублей (на 30.06.2021). Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг)[1]. УК «Открытие» стала лауреатом премии «Investfunds Awards» в 2021 году в номинации «Лучшая управляющая компания в сегменте валютных стратегий – 2020»[2]. Компания победила в номинациях «Управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2019 г. и «Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов» за 2018 г.

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«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.

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ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов, размещена на сайте.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 за № 4243.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США указаны исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США, рассчитанной исходя из официального курса Банка России по состоянию на соответствующие даты.