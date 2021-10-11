В Татарстане подтвердили еще девять смертей от коронавируса

В республике число летальных исходов инфекции возросло до 805. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике число смертей от коронавируса возросло до 805. В результате патологоанатомической экспертизы были подтверждено еще девять летальных исхода инфекции, сообщает Минздрав Татарстана.

Так, по данным ведомства, очередными жертвами коронавируса стали 82-х, 73-х и 91-летняя женщины, а также 79-ти, 74-х, 70-ти, 68-ми, 66-ти и 62-х летние мужчины.

Напомним, что только за прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 100 новых случаев заражения. В этот раз пришлось госпитализировать 32 зараженных, а 68 других пациентов будут получать лечение на дому.

Всего в республике коронавирус выявили у 27 936 человек, 23 627 из которых смогли выздороветь.