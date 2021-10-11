Банк «Открытие»: хрупкий баланс нефтяного рынка на повышенных ценах

Банк «Открытие»

Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

«Решение министерского комитета ОПЕК+ от 4 октября не увеличивать добычу нефти в октябре-ноябре сверх ранее запланированного повышения привело цены на нефть марки Брент в зону 81-83 доллара за баррель, как и ожидалась при таком варианте развития событий. В целом решение не увеличивать добычу удивило рынок. ОПЕК+ показал с одной стороны приверженность более долгосрочным трендам, а с другой стороны, появляющиеся данные о невозможности существенно нарастить добычу в короткие сроки, вероятно, не такие и беспочвенные. Вышедшие в среду 6 октября данные о неожиданном росте запасов нефти в США на 2,3 миллиона баррелей не дали нефтяным ценам закрепиться выше 83 доллара за баррель.

Продолжение газового кризиса в Европе и Азии поддерживает цены на газ и уголь на высоких уровнях. Европейский газ хотя и скорректировался после астрономических значений, достигнутых 6 октября, до уровня конца сентября, все еще находится на уровне в 2 раза выше цен июля-августа. Обсуждаемый потенциальный переход на нефтяную генерацию из-за высоких газовых и угольных цен сейчас маловероятен в больших объёмах. Переход с одного вида топлива на другое обычно происходит, если положительный ценовой дифференциал прогнозируется на длительное время. К тому же, к примеру, в Европе хотя и имеются генерирующие мощности, работающие на мазуте, но они могут выступать только резервным источником энергии, а не основным.

Опубликованный в пятницу отчет о рынке труда США за сентябрь разочаровал рынок слабыми данными: количество новых рабочих мест с сезонной корректировкой составило лишь 194 тысячи против ожиданий роста согласно консенсусу Bloomberg в 500 тысяч. Хотя и пересмотрели в сторону повышения количество новых рабочих мест с 235 до 366 тысяч в августе. Высокий уровень заболеваемости также продолжает способствовать более слабому найму, особенно в

секторах ресторанного и гостиничного бизнеса. Для рынка нефти это может также оказать краткосрочную поддержку ценам, поскольку повышаются шансы более медленного ужесточения денежно-кредитной политики США.

В России производство нефти и газового конденсата продолжается. По данным Рейтерс со ссылкой на ЦДУ ТЭК, в сентябре добыча выросла на 2,8% или 0,29 млн барр. в сутки м/м до 10,72 млн барр. в сутки.

На этой неделе волатильность цен на нефть сохранится, будет уделяться внимание выходящей статистике крупнейших экономических центров, а также риторике ФРС относительно ее оценки сентябрьских данных о рынке труда. В базовом сценарии цена на нефть Брент будет находиться в диапазоне 80-83 долларов за баррель».

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.