Банк «Открытие» начал учитывать ESG-риски при кредитовании бизнеса

Банк «Открытие»

В банке «Открытие» утверждена концепция системы управления ESG-рисками, а также определены критерии оценки экологического риска. Соответствие компаний этим критериям станет одним из важных факторов для банка при принятии решений об условиях выдачи кредитов корпоративным клиентам.

В рамках концепции разработан подход к оценке факторов E (Environmental, связанные с окружающей средой). Все отрасли экономики маркированы по уровню влияния на окружающую среду согласно матрице оценки экологического риска. Оценка станет обязательной для клиентов из отраслей с высоким и средним уровнями экологического риска.

Для проведения такой ESG-оценки банк разработал анкету для клиентов – в пилотном режиме ее заполнили уже более 30 компаний. При разработке концепции использовался опыт ведущих международных финансовых институтов, а также практика крупных российских банков. Следующий этап управления ESG-рисками для банка – оценка факторов S (Social, социальный аспект) и G (Governance, корпоративное управление).

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие»:

«Соблюдение ESG-принципов перестает быть для бизнеса только условием для привлечения ответственных инвесторов и становится необходимым требованием, от выполнения которого зависит долгосрочное развитие. Банки также не могут не учитывать ESG-факторы при анализе клиентов. При этом принятие решения о кредитовании зависит от комплексной оценки клиента и проекта. Мы рассчитываем на увеличение числа сделок, благодаря которым будет оказано позитивное влияние на окружающую среду, в том числе, связанных со снижением углеродного следа, сокращением выбросов вредных веществ».

Владимир Варивончик, старший вице-президент, директор департамента рисков корпоративного бизнеса банка «Открытие»:

«Внедрение системы оценки ESG-рисков – это очередной шаг в развитии системы управления рисками банка и группы «Открытие». Факторы, определяющие долгосрочную устойчивость бизнеса, безусловно являются частью оценки кредитного риска. И сейчас эта оценка будет влиять не только на принятие решений по сделкам проектного финансирования в высокорискованных отраслях, но и по клиентам из базовых отраслей. И оценка эта стала более системной, включена в базовый кредитный процесс, будет влиять на уровень резервирования по ссудам и ценообразование, что позитивно должно сказаться на качестве и доходности нашего кредитного портфеля».

В 2020-2021 годах банк «Открытие» профинансировал пять «зеленых» проектов на общую сумму 121,5 млрд рублей. В том числе, первый в стране «зеленый» электрометаллургический комплекс «Эколант» в Выксе (Нижегородская область), строительство ветропарков суммарной мощностью 445 МВт в Астраханской и Волгоградской областях, создание комплекса по переработке отходов мощностью около 2 млн тонн в Московской области.

Банк «Открытие» также стал одним из организаторов размещения первого в России выпуска социальных облигаций ООО «СФО Социального развития» в размере 3,5 млрд рублей и зеленых облигаций АО «Атомэнергопром» общим объемом 10 млрд рублей.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.