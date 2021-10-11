В центре Йошкар-Олы на месте долгостроя создадут университетскую клинику

Здесь запустят разработку, апробацию и внедрение новых технологий в медицинскую диагностику и клиническую практику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Йошкар-Оле долгострой на набережной решили превратить в клинику при Марийском государственном университете. Предполагается, что она сможет обслуживать более пяти тысяч пациентов в месяц. Сообщает портал «Pro Город Йошкар-Ола».

На базе клиники сделают площадку для практических занятий студентов, обучающихся в вузе по биологическим и медицинским специальностям. В частности, здесь запустят разработку, апробацию и внедрение новых технологий в медицинскую диагностику и клиническую практику.

По плану вуза, новое медучреждение будет ежегодно предоставлять 200 тысяч диагностических услуг.