В Казани пункт вакцинации от коронавируса снова заработал в

Вход в те же кафе и рестораны только по QR-коду о вакцинации или перенесенной инфекции в последние шесть месяцев. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Снова заработал пункт вакцинации от коронавируса с отдельным входом в ТЦ МЕГА. В этот раз он расположился в бывшем летнем кафе – стеклянный домик, рядом с главным входом, где разбит сквер с фонтаном, сообщает управление здравоохранения Казани.

Отмечается, что на данный момент в столице Татарстана от коронавируса привито 367 930 человек - это 37,7 % взрослого населения. При этом с 8 октября темпы вакцинации увеличились – с 1,5 до 4 тысяч человек за день. Напомним, что с 11 октября в Татарстане вступили в силу новые коронавирусные ограничения – вход в те же торговые центры, кафе и рестораны только по QR-коду о вакцинации или перенесенной инфекции в последние шесть месяцев.

Отметим, что в Казани продолжают работать мобильные прививочные пункты:

- КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00)

- КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00)

- КДК им. В.И.Ленина (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00)

- офис Сбербанка (ул.Пушкина,4) (с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00).