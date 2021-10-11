В Чувашии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг

До 1 ноября первую дозу вакцины должны ввести не менее 80% сотрудников сферы услуг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 11 октября в Чувашии вакцинация работников сферы услуг от коронавируса является обязательной. Такое постановление подписала главный санитарный врач региона.

Решение принято из-за роста заболеваемости и смертности. В Чувашии от COVID-19 умирает каждый 14-ый заболевший. Также статистика показала рост числа заболевших среди тех, кто активно посещает общественные места и пользуется общественным транспортом.

Увеличилось и число больных среди работающего населения, в том числе среди работников общепита, предприятий промышленности, торговли, ЖКХ, офисов и банков, учреждений культуры, образования, здравоохранения, а также транспорта.

Согласно подписанному документу, до 1 ноября первую дозу вакцины должны ввести не менее 80% сотрудников, до 1 декабря - вторую. Не успевших вакцинироваться за это время работодатель будет вынужден отстранить от работы и отправить на удаленку.