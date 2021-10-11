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Здоровье11 октября 2021 8:32

В Чувашии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг

Антиковидная мера начинает действовать 11 октября
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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До 1 ноября первую дозу вакцины должны ввести не менее 80% сотрудников сферы услуг

До 1 ноября первую дозу вакцины должны ввести не менее 80% сотрудников сферы услуг

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 11 октября в Чувашии вакцинация работников сферы услуг от коронавируса является обязательной. Такое постановление подписала главный санитарный врач региона.

Решение принято из-за роста заболеваемости и смертности. В Чувашии от COVID-19 умирает каждый 14-ый заболевший. Также статистика показала рост числа заболевших среди тех, кто активно посещает общественные места и пользуется общественным транспортом.

Увеличилось и число больных среди работающего населения, в том числе среди работников общепита, предприятий промышленности, торговли, ЖКХ, офисов и банков, учреждений культуры, образования, здравоохранения, а также транспорта.

Согласно подписанному документу, до 1 ноября первую дозу вакцины должны ввести не менее 80% сотрудников, до 1 декабря - вторую. Не успевших вакцинироваться за это время работодатель будет вынужден отстранить от работы и отправить на удаленку.